Azienda Ambiente: oltre 700 accessi al Centro raccolta Imèr, riapre anche San Martino il 27 aprile

Settimana di grande lavoro dopo lo stop per la quarantena da coronavirus. Nuovi orari di Azienda Ambiente per il Centro di raccolta di Imèr. Novità anche per San Martino di Castrozza

Primiero (Trento) – Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile al centro raccolta di Imèr abbiamo registrato circa 720 accessi – spiega il direttore di Azienda Ambiente, Sergio Bancher – lunedì e giovedì i numeri maggiori con circa 180 ingressi.

Le attese

Il tempo medio di attesa è stato inferiore ai 15 minuti con punte massime di circa 30. E’ stata segnalata una utenza disciplinata e rispettosa delle regole, in attesa in auto, come da disposizioni. Azienda Ambiente ringrazia gli utenti per la pazienza dimostrata e i collaboratori per il grande lavoro svolto”.

I nuovi orari senza divisione per Comune

Nei prossimi giorni, l’accesso non avrà più limitazioni per comune/frazione di appartenenza. Visto l’afflusso riscontrato alla riapertura del centro di Raccolta e considerato l’ordinato accesso, Azienda Ambiente informa che nei prossimi giorni il centro di raccolta di Imèr sarà aperto con i seguenti orari: