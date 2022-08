LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Parco Vallombrosa a Fiera: “C’è una fontana chiusa, senza rubinetto”, quando sarà sistemata?

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primieor (Trento) – “Spettabile redazione, sono una turista che da alcuni anni frequenta i bellissimi luoghi di Primiero. Mi capita spesso di andare al parco di Vallombrosa con i miei nipotini, parco che nella stagione turistica è frequentato da centinaia di persone, soprattutto bambini.

Camminando tra i vari paesi si trovano dappertutto, anche nei vari parchi gioco, fontane con acqua fresca che esce continuamente. Invece proprio a Vallombrosa c’è una fontana chiusa, senza rubinetto e se un bambino cade, si sporca, si fa male…bisogna andare al bar e fare una consumazione. Abbiamo segnalato più volte questo disagio in Comune tramite mail o telefono… ci hanno detto che avrebbero provveduto, ma è già la terza stagione estiva che non succede niente. Ritengo opportuno segnalare alla vostra redazione questa situazione di disagio per renderla pubblica. Grazie per l’ attenzione”.

Antonia Marchesini