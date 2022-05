Albergatori ASAT Trentino, Battaiola: 2021 anno a corrente alternata

Posted on

Sequestrati 16 allevamenti e 4079 capi di bestiame, coinvolte anche aziende venete NordEst – I carabinieri del Nas di Cremona hanno scoperto un vasto traffico illecito di farmaci per bovini che servivano a far aumentare fino al 20% la produzione di latte. Al termine dell’operazione, sono stati sequestrati farmaci e beni per un valore complessivo di […]