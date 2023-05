A Bolzano, Svp annuncia legge provinciale per abbattere lupi. Achammer: “Non ci sono alternative”

“Non ci sono alternative, dobbiamo agire”

Bolzano – La Svp annuncia una legge provinciale per l’abbattimento di lupi. “Dobbiamo agire, dato che le iniziative intraprese a livello romano non porteranno a breve a un risultato. Serve una legge provinciale che fissa in modo dettagliato i vari passaggi necessari affinché diventi possibile il prelievo degli animali problematici. Non ci sono alternative”, ha detto il segretario del partito Philipp Achammer.

L’iniziativa legislativa è stata discussa dalla direzione della Svp e sarà presentata in consiglio provinciale. Achammer fa presente che la Provincia di Bolzano dispone di una legge in merito che però non può essere applicata a causa della mancanza del parere Ispra. La nuova legge – spiega – deve prevedere chiare scadenze. “Non si tratta più solo della protezione degli animali da allevamento, ma dopo il tragico fatto in Trentino anche della protezione degli esseri umani”.

