ZeccApp monitora e segnala la presenza di zecche

Sviluppata dalla Fondazione Mach, raccoglie le segnalazioni di tutti i cittadini

NordEst – Si tratta del primo progetto di “citizen science” per la segnalazione delle zecche sul territorio trentino e nazionale. Sviluppata dalla Fondazione Edmund Mach, la App intende monitorare la presenza delle zecche in Trentino per produrre poi mappe di diffusione e rischio delle malattie trasmesse. Delle quaranta specie di zecche esistenti in Italia, una decina sono documentate in provincia di Trento. Quella più diffusa e nota è la zecca dei boschi (Ixodes ricinus) che si sta espandendo, per via dei cambiamenti climatici.

La app contiene una guida per la fotografia, feedback rapidi sulle immagini inviate, vademecum sui comportamenti da adottare per proteggersi dai morsi di zecca. Ogni cittadino avrà la possibilità di contribuire alla ricerca e ogni utente potrà beneficiare dei dati inviati dagli altri, in una vera ottica di scienza diffusa e partecipata. Il processo di raccolta dati include l’invio di immagini e la compilazione di un sondaggio con dettagli relativi al luogo, all’habitat, alle attività svolte dall’utente e alla tipologia di interazione con il parassita (fase di ricerca dell’ospite o pasto ematico su esseri umani o animali). Le segnalazioni ricevute vengono validate dagli esperti FEM e inserite su una mappa interattiva a disposizione di tutti gli utenti, trasformando così le segnalazioni individuali in strumenti preziosi per la sorveglianza entomologica e la valutazione del rischio.

Le zecche in Trentino

In Trentino la zecca dei boschi (Ixodes ricinus) rappresenta il principale vettore di agenti patogeni: virus (encefalite da zecche, TBE), batteri (borreliosi di Lyme, anaplasmosi) e protozoi (babesiosi), che colpiscono persone e animali domestici. La diagnosi è spesso complessa e, nel caso della TBE, l’infezione può essere contratta anche tramite il consumo di latte crudo e derivati provenienti da animali infetti. La diffusione varia anche in base alla tipologia ambientale e agli ospiti presenti: studi FEM mostrano come ambienti agricoli e forestali possono influenzare diversamente la presenza dei patogeni. Similmente, eventi climatici estremi, come la tempesta Vaia, o variazioni nella produzione di pollini di alcune specie arboree e dei relativi semi possono modificare la dinamica di popolazione e le comunità dei principali animali serbatoio di questi patogeni, come i roditori, influenzando quindi il rischio di infezione nell’uomo.