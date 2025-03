Zaia, ‘sul terzo mandato Consulta potrebbe cambiare le cose’

‘Ma a leggi invariate ad oggi non c’è nulla, voteremo a novembre’

NordEst – Sul terzo mandato: “la sentenza della Corte costituzionale rispetto alla legge campana potrebbe cambiare ancora una volta l’ordine delle cose, ma al momento non c’è nessuna novità”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine del World Health Forum di Padova.

“A leggi invariate – ha proseguito Zaia – ad oggi il terzo mandato non c’è, e addirittura andremo a votare entro novembre. Dopodiché, che accada qualcosa strada facendo non ve lo so dire, non mi occupo di questo”, ha concluso.