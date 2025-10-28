L’Antica Fiera di San Matteo

In contemporanea con l’apertura degli scavi, Feltre si animerà con l’Antica Fiera di San Matteo, tradizionale appuntamento autunnale che celebra i prodotti tipici locali e l’identità del territorio. Tra le specialità in mostra la Noce feltrina con il morone e la castagna ma anche fagioli di Lamon, ‘Pom prussian’, mais “sponcio”, zucca santa con vini e molti piatti della tradizione. La fiera non è solo enogastronomia: il ricco programma include musica, teatro, arte di strada e momenti di approfondimento culturale, per un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Il programma completo è disponibile su VisitFeltre.info

Un weekend da non perdere

Un’opportunità perfetta per scoprire Feltre in tutta la sua autenticità, tra testimonianze archeologiche, sapori genuini e atmosfere tradizionali.