L’Area Archeologica di Feltre sarà visitabile nei giorni 1 e 2 novembre 2025
Sabato 1 e domenica 2 novembre saranno le ultime due giornate di apertura al pubblico dell’Area Archeologica di Feltre per quest’anno. I gruppi organizzati che desiderano visitare l’area durante tutto l’anno possono farlo su prenotazione
Feltre (Belluno) – Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nelle tradizioni del territorio feltrino. Questo weekend, gli scavi archeologici apriranno le porte al pubblico in concomitanza con la storica Fiera di San Matteo, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra passato e presente.
Apertura straordinaria degli scavi archeologici
L’ingresso all’area archeologica sarà libero e gratuito in due turni: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Un volontario de Il Fondaco per Feltre accompagnerà i visitatori in un affascinante percorso alla scoperta degli scavi, raccontando la storia che emerge dal sottosuolo feltrino. Per garantire una visita ottimale, l’accesso è consentito a gruppi di massimo 30 persone per volta. I gruppi organizzati che desiderano visitare l’area durante tutto l’anno possono farlo su prenotazione, scrivendo a: segreteria@fondacofeltre.it.
L’Antica Fiera di San Matteo
In contemporanea con l’apertura degli scavi, Feltre si animerà con l’Antica Fiera di San Matteo, tradizionale appuntamento autunnale che celebra i prodotti tipici locali e l’identità del territorio. Tra le specialità in mostra la Noce feltrina con il morone e la castagna ma anche fagioli di Lamon, ‘Pom prussian’, mais “sponcio”, zucca santa con vini e molti piatti della tradizione. La fiera non è solo enogastronomia: il ricco programma include musica, teatro, arte di strada e momenti di approfondimento culturale, per un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Il programma completo è disponibile su VisitFeltre.info
Un weekend da non perdere
Un’opportunità perfetta per scoprire Feltre in tutta la sua autenticità, tra testimonianze archeologiche, sapori genuini e atmosfere tradizionali.