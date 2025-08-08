Weekend Primiero Vanoi 9/10 agosto 2025: festa della birra a Prade, Agostarola a Siror, Mercatini a Canal san Bovo

Molti gli eventi in questi giorni estivi., ecco una selezione. Tutti gli appuntamenti in zona e nelle valli vicine su vivinordest.it

Il paese di Siror (Trento) e in copertina la festa della birra di Prade

Primiero/Vanoi (Trento) – Sono giornate ricche di appuntamenti quelle che stiamo vivendo in questi giorni ai piedi delle Dolomiti. Ogni giorno in prima pagina sul nostro giornale online, potete trovare tutti gli eventi locali e delle valli vicine, nella rubrica ViViNordEst. Ma veniamo ai principali eventi di questo weekend.

Dalle 9 di sabato mattina, al parco Clarofonte di Primiero, produttori agricoli e piccoli artigiani espongono e raccontano i loro prodotti sapientemente coltivati, raccolti e creati in questo splendido territorio.

A Mezzano, torna “Pompieri in Festa”, sabato 9 agosto 2025 dalle 14:30 presso la Caserma del paese.

Nel Vanoi, a Prade, sarà un sabato con la tradizionale festa della birra, dal pomeriggio, in piazza: musica e piatti della tradizione, preceduti dal mattino, dal torneo di calcio al ‘palagodimondo’.

A Siror, va in scena l’Agostarola “Pork fest” con musica e cibi locali. La serata si accenderà con l’apertura dello stand gastronomico dalle ore 19.00 con il profumo irresistibile della porchetta croccante, delle saporite luganeghe e della fumante polenta, preparate secondo la tradizione. A rendere l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente, la musica travolgente dei Tirataie.

Domenica 10 agosto sotto le stelle di Canal San Bovo, con i mercatin artigianali: stand gastronomici, prodotti locali, trucca bimbi, mostra Ecomuseo e musica dalle 19. Mentre a Tonadico proseue l’appuntamento con i Filò in centro paese.

