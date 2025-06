Wedding planner Bezos: “E’ onorato di sostenere città”, dopo le polemiche a Venezia

‘Lanza Baucina’, solo maestranze locali e progetti no-profit

NordEst – Per il matrimonio in programmazione a Venezia, Jeff Bezos “fin dall’inizio è stato onorato di sostenere la città e la sua importantissima laguna attraverso organizzazioni no-profit e progetti associati”. Lo precisa in una nota ufficiale l’agenzia londinese di wedding planning “Lanza & Baucina”, che sta seguendo per conto del fondatore di Amazon il programma delle nozze in laguna. “In qualità di organizzatori di eventi che lavorano a Venezia da oltre 24 anni – è scritto – ci sentiamo in dovere di fare chiarezza, vista la disinformazione, le falsità e gli equivoci che circolano.

“Minimizzare l’impatto”

“Fin dall’inizio, sia le istruzioni del nostro cliente, sia i nostri principi guida sono stati chiari: minimizzare l’impatto dell’evento per la città, il rispetto per i suoi residenti e le sue istituzioni, e l’impiego preminente di maestranze locali nella creazione degli eventi”. Le voci di “presa di possesso” della città, sottolinea l’agenzia, “sono del tutto false e diametralmente opposte ai nostri obiettivi e alla realtà. Non è mai stata prenotata una quantità esagerata di taxi d’acqua o gondole, il numero di taxi prenotati è proporzionato al numero di ospiti. Prima delle recenti notizie sulle proteste, avevamo lavorato per minimizzare l’impatto negativo e i disagi per la vita dei veneziani e dei visitatori della città. Abbiamo sempre preso atto – conclude Lanza & Baucina – del dibattito più ampio e delle criticità che circondano il futuro della città, e fin dall’inizio il nostro cliente è stato onorato di sostenere la città e la sua importantissima laguna attraverso organizzazioni no-profit e progetti associati”.

Le proteste locali

Mancavano solo i partigiani dell’Anpi nell’eterogeneo ‘No Space for Bezos’, la piattaforma dei movimenti del ‘no’ allo sfruttamento di Venezia e ora coalizzati contro le nozze dell’anno tra Mister Amazon e la giornalista Laura Sanchez. In realtà non mancano più: perché nel mezzo delle contestazioni si è infilata anche la piccola sezione veneziana Anpi 7 Martiri, con un post di fuoco contro il matrimonio hollywoodiano in laguna, che – ancora una volta – divide la città. Bisogna intendersi sui numeri: quanti siano i ‘No Bezos’ non si può dire con esattezza – c’erano alcune centinaia di persone nelle ultime uscite pubbliche – Dato che può far dire al sindaco Luigi Brugnaro e alla sua giunta (favorevolissimi a Bezos), che le proteste di questi giorni sono solo “di una parte minoritaria di Venezia”. La data d’arrivo di Bezos e signora non è ancora ufficiale; gli ultimi rumors parlando di uno slittamento al 25 giugno, con prolungamento delle feste fino a domenica 29. Tutto protetto dall’agenzia londinese di wedding plannig cui si è affidata la miliardaria coppia, Lanza e Baucina. E’ certo invece che arriveranno nove mega yacht a Venezia, capitanati da ‘Korus’, la goletta di Bezos di 130 metri.

Per i giorni delle cerimonie sono previsti cortei di protesta e raid acquatici, annunciati dai ‘No Bezos’ in particolare il 28 giugno alla Scuola Grande della Misericordia, dove vi sarà un party con i 250 ospiti in arrivo da Hollywood. A far discutere però è stato anche l’appoggio ai No Bezos da parte dell’Anpi di Venezia, sezione 7 Martiri, che su Facebook si è schierata contro “la militarizzazione e la mercificazione della città a disposizione dei ricchi padroni del mondo”.

Tra i primi a chiedersi cosa c’entri l’Anpi con Bezos è stato il governatore Luca Zaia – in una intervista al Corriere – “Ho grandissimo rispetto per l’Anpi e per la grande lotta della Resistenza e contro il nazifascismo – ha detto – ma mi pare un’iniziativa che è il contrario della nostra storia. Penso solo che chi è stato partigiano ha accolto a braccia aperte gli americani che arrivavano nel 1945″. Dopo il post di due giorni fa, la ‘7 Martiri’ non è tornata sull’argomento. Prima ha promesso una dichiarazione pubblica sulla vicenda, poi la cosa è saltata. Una fonte dell’Anpi si è limitata a riferire che con “storica e prestigiosa sezione dell’Associazione Partigiani di Venezia sono in corso interlocuzioni per riconsiderare la compatibilità del comunicato con le finalità e gli scopi statutari dell’associazione. Che sono la valorizzazione della Resistenza ed il concorrere alla piena attuazione della Costituzione”.

Mentre si schiera nettamente tra i ‘no Bezos’, Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera. “Le proteste anti-Bezos sono giustissime – dice- riguardano un modello di città distruttivo, basato solo sul turismo e suoi grandi affari. La nostra Venezia, così come altre città d’arte, sta soffocando, la gentrificazione forzata toglie energie e prospettive: di tutto questo parlano le nostre proteste ma il presidente Zaia preferisce parlare di altro, facendo una grande confusione”.