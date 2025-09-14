Virus Chikungunya, nuovi casi nel Veronese

Salgono a 42 i contagi collegati al focolaio partito da Sant’Ambrogio e Pindemonte. Ordinanze urgenti nei Comuni di Cavaion e Isola della Scala

NordEst – Il virus Chikungunya continua a diffondersi in provincia di Verona. Sono 42 i casi confermati dall’Ulss 9 Scaligera, quasi tutti ricondotti al focolaio di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Pindemonte, ma sempre più distribuiti sul territorio. Gli ultimi due contagi riguardano un uomo di Cavaion e uno di Isola della Scala. Per contenere l’epidemia, entrambi i Comuni hanno dovuto emanare ordinanze straordinarie di disinfestazione, come richiesto dall’azienda sanitaria. A Cavaion l’intervento è circoscritto a un’area limitata, mentre a Isola della Scala il provvedimento interessa una porzione più ampia dell’abitato e prevede anche azioni porta a porta. “Vogliamo ridurre il più possibile i rischi”, ha spiegato il sindaco Luigi Mirandola.

La situazione è seguita con particolare attenzione in vista della Fiera del Riso, evento di richiamo nazionale che prenderà il via venerdì prossimo e durerà fino al 12 ottobre. “C’è apprensione – ammette Roberto Venturi, presidente dell’Ente Fiera – ma con la disinfestazione il rischio si riduce e siamo fiduciosi”. La preoccupazione cresce perché già tre comunità hanno dovuto rinunciare a eventi popolari: Chievo e Parona, a Verona, e Dossobuono, a Villafranca, dove le sagre sono state sospese per ragioni sanitarie. Resta incerto l’orizzonte dell’epidemia. Di sicuro il virus, trasmesso dalle zanzare infette, si attenuerà con l’arrivo dell’autunno e della stagione fredda.

In breve

Una frana con un fronte di 40 metri, sviluppatasi tra tre cantieri olimpici a Cortina d’Ampezzo, preoccupa i residenti della frazione di Lacedel. Gli abitanti hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Belluno chiedendo il blocco immediato dei lavori e la messa in sicurezza del versante.

Padova, Pato della Valle si è trasformato in un grande abbraccio per i poliziotti in congedo. Oltre 5mila, arrivati da tutta Italia, hanno preso parte al nono raduno nazionale dell’Associazione della Polizia di Stato, una realtà con più di mezzo secolo di storia che affonda le radici nei 173 anni del corpo. “Una grande famiglia, unita dallo spirito di servizio e dal volontariato, che diffonde la cultura della legalità”, l’ha definita il capo della Polizia, Vittorio Pisani, davanti alle autorità presenti. A richiamare l’attualità è stato però il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha fatto riferimento alle notizie da oltreoceano sull’assassinio di un attivista conservatore americano: “Chi deve fare il suo lavoro di monitoraggio lo sta già facendo – ha assicurato – e non ci sono segnali concreti”. Il ministro non ha confermato l’invio di una circolare a prefetti e questori per potenziare le scorte a personalità politiche e istituzionali, ma ha insistito sulla necessità di «abbassare i toni» nel dibattito pubblico.

Belluno, poco dopo il decollo dal Rifugio Dolada, un parapendio è precipitato nel bosco, circa un centinaio di metri più in basso. L’allarme è scattato alle 11.30, quando la Centrale del 118 ha attivato l’elisoccorso e il Soccorso alpino dell’Alpago. Sul posto è arrivato l’elicottero Falco 2, atterrato in piazzola. L’équipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno raggiunto a piedi il pilota, un quarantenne di Volpago del Montello, già assistito da alcune persone che avevano recuperato la vela. Dopo le prime cure, l’uomo, che presentava un probabile trauma al bacino, è stato caricato su una barella e trasferito in elicottero in ospedale. Quasi in contemporanea, attorno alle 11.20, un secondo intervento ha riguardato una turista cinese di 47 anni infortunatasi sul sentiero 215 che porta al Rifugio Vandelli. La donna si era procurata un trauma alla caviglia ed era impossibilitata a proseguire. La Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Cortina e una squadra della Guardia di finanza, che ha raggiunto l’escursionista, l’ha imbarellata e trasportata a piedi fino al punto di incontro con un’altra squadra arrivata in jeep dalla Valbona. Da lì la donna è stata accompagnata all’ambulanza, diretta all’ospedale Codivilla.