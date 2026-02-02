‘Violenze sessuali a distanza su minori on line’, 2 arresti e altri 4 indagati

Procura Milano, ‘scoperto ingente materiale pedopornografico’

Trento – Sei indagati in totale per “violenza sessuale on line ‘a distanza’ ai danni di minori”, fenomeno noto come “live distant child abuse”, e due uomini di 47 anni e 31 anni arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per “detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico”. E’ l’esito di un’inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. Lo comunica il procuratore di Milano Marcello Viola.

Anche a carico degli altri indagati – tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano – è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per ricostruire i fatti e appurare il coinvolgimento di altre persone, ma anche per identificare i minori coinvolti, in collaborazione con le agenzie internazionali.

In breve

Bolzano, centocinquanta grammi di hashish, 10 di cocaina e 13.000 euro in contanti sono stati sequestrati da carabinieri e polizia. Si tratta di una operazione congiunta in uno stabile del quartiere Don Bosco, dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti riconducibili allo spaccio al dettaglio. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati scoperti dagli investigatori al termine di una serie ricerche mirate e perquisizioni a carico di soggetti nord-africani, ritenuti collegati tra loro e dediti allo spaccio di droga. Militari e agenti hanno anche rinvenuto bilancini e materiale per il taglio e confezionamento delle dosi.