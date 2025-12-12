Avrebbe commesso violenze anche in presenza dei figli minorenni

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un uomo di 32 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della convivente e della madre

Trento – La situazione, comunica l’Arma, è emersa dopo una richiesta di intervento al 112 da parte della compagna del 32enne preoccupata perché quest’ultimo aveva aggredito per futili motivi la propria madre, strattonandola e facendola cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per le cure del caso alla signora aggredita, mentre i carabinieri hanno immediatamente bloccato l’uomo che poi è stato portato in comando a Trento.

Allo stesso tempo, grazie ai tempestivi ed accurati accertamenti svolti, i militari hanno scoperto che l’uomo avrebbe commesso violenze fisiche e psicologiche nei confronti della propria compagna convivente e della madre per più anni, anche in presenza dei figli minorenni. Vista la situazione familiare difficile ed in ragione delle condotte maltrattanti e persecutorie poste in essere dal 32enne, i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Trento.

In breve

L’attuale commissario del governo, Vito Cusumano, lascia – dopo oltre otto anni – Bolzano per assumere le funzioni di prefetto di L’Aquila. Al suo posto a Palazzo Ducale a Bolzano arriva Maddalena Travaglini, nominata ieri dal Consiglio dei ministri prefetto.

La Giunta provinciale di Bolzano si è soffermata nell’ultima seduta , sulla procedura di gara riferita al compendio industriale Acciaierie nel capoluogo, constatando nuovamente il regolare svolgimento della procedura. “Nel rispetto delle regole sugli appalti, la Giunta non commenta ora le prese di posizione che si susseguono, ma ribadisce ancora una volta che, terminata la gara a metà gennaio, riprenderanno le valutazioni attorno alle soluzioni possibili, tenendo conto dell’esito della procedura, delle istanze dei lavoratori, delle esigenze del mondo produttivo in generale e del comparto industriale in particolare”, si legge in una nota.

Alperia compie un nuovo passo nella transizione energetica entrando nel settore della produzione di energia solare. La multiutility altoatesina ha infatti firmato, un accordo con BayWa r.e. e acquisito un parco fotovoltaico a Cerrione, in Piemonte, rafforzando così la propria strategia di diversificazione delle fonti green. Il parco solare realizzato da Bay Wa r.e. nel 2023 si estende nell’area dell’aeroporto locale. L’operazione si inserisce nel percorso delineato dal Piano industriale di Alperia, che punta a consolidare la leadership dell’azienda nella generazione da fonti rinnovabili, affiancando all’idroelettrico – settore in cui il Gruppo è tra i principali player nazionali – nuove tecnologie pulite.