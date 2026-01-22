Maltrattamenti su moglie e figlia, uomo arrestato in Valsugana

Due mesi fa la denuncia ai carabinieri

Borgo Valsugana (Trento) – Un n uomo residente in Valsugana è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Spini di Gardolo per maltrattamenti e violenze in famiglia. Lo hanno reso noto i Carabinieri di Castel Ivano, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura della Repubblica.

Da un paio di mesi i militari tenevano sotto osservazione la situazione in seguito ad una denuncia e “si sono immediatamente attivati a tutela delle vittime, moglie e figlia, entrambe conviventi dell’uomo”. I carabinieri hanno chiarito che nel corso degli ultimi anni, spesso in condizioni psico-fisiche alterate dall’abuso di alcol, l’indagato “avrebbe posto in essere una serie di comportamenti reiterati di tipo violento ai danni delle familiari, sottoponendole a continue vessazioni, umiliazioni, minacce, ingiurie e violenze fisiche e psicologiche, tali da cagionare uno stato di prostrazione e timore per la propria incolumità”.

Oltre a impedirle di condurre una vita “normale”, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie procurandole dei traumi fisici, tra cui fratture e lesioni di vario tipo, costringendola a compiere e subire atti sessuali contro la sua volontà, mediante violenza fisica. Si sarebbe accanito in più occasioni anche contro la figlia, “sempre in stato di alterazione psico-fisica da abuso di alcol, soprattutto per i tentativi di quest’ultima di difendere la mamma dalla furia del padre”.