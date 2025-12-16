Per fatti riconducibili ad una violenza sessuale, commessa nel 2009

I carabinieri della Stazione di Laives hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo settantaseienne residente a Laives

Bolzano – Il provvedimento, divenuto definitivo il 18 novembre scorso, dispone la reclusione di 4 anni e 15 giorni per fatti riconducibili ad una violenza sessuale, commessa nel 2009. I carabinieri hanno rintracciato l’interessato presso la propria abitazione procedendo quindi al suo arresto e alla successiva traduzione presso la Casa Circondariale di Trento, dove l’uomo sconterà la pena definitiva.