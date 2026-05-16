Violenza e maltrattamenti alla moglie, arrestato dai carabinieri

Deve rispondere anche di violenza e resistenza verso i militari

Bolzano – I carabinieri della Compagnia di San Candido, in Alto Adige, hanno arrestato un uomo di 32 anni già responsabile di reiterati atti vessatori nei confronti della moglie. Una situazione in essere dallo scorso aprile – da quanto raccontato dalla donna ai carabinieri di San Candido in sede di querela – che l’ha costretta a cambiare, per sicurezza, addirittura la serratura della porta della propria abitazione, temendo per la propria incolumità. L’uomo è comunque riuscito ad entrare nel palazzo con le proprie chiavi del portone principale ma, impossibilitato ad aprire la porta di casa, ha iniziato a gridare e minacciare di morte la consorte intimandole di aprire.

La donna ha chiamato il 112 e intanto l’uomo si è allontanato a piedi lungo le ciclabili tra San Candido e Dobbiaco ma è stato rintracciato e poi arrestato da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. L’arrestato, su disposizione del pm di turno, si trova in carcere a Bolzano. Risponderà certamente di violenza e resistenza poste in essere nei confronti dei militari, valutando anche eventuali circostanze aggravanti, visto il contestuale sequestro di oggetti atti ad offendere, ritrovati a seguito di perquisizione. Per quanto attiene ai maltrattamenti ed alle violenze e minacce nei confronti della moglie, è stata avviata la consueta procedura di codice rosso e verranno valutate altresì aggiuntive misure cautelari.

In breve

Mezzocorona, incendio in una azienda di prodotti chimici. Incendio di grosse proporzioni è scoppiato intorno alle 8.45 di sabato 16 maggio a Mezzocorona, in un capannone della ditta Uniflex. L’azienda lavora siliconi, quindi è immediatamente scattato anche l’allarme chimico. Al lavoro, stando alle prime informazioni, si trovavano tre operai di una ditta esterna. Due di loro sarebbero rimasti leggermente intossicati e sono stati trasferiti al Santa Chiara per le verifiche del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai volontari di Mezzocorona, Lavis e Mezzolombardo, anche il Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico dei permanenti di Trento. In tarda mattinata le fiamme risultano domate, ma è ancora in corso l’intervento di bonifica e decontaminazione di luoghi e persone dagli agenti chimici.