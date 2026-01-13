Viola divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato dai carabinieri

L’uomo è stato portato in carcere a Trento

Trento – Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto al 112 da parte della donna che ha segnalato la presenza del marito presso la propria abitazione nonostante il provvedimento restrittivo. Il divieto di avvicinamento a cui l’uomo era sottoposto, infatti, derivava da una precedente denuncia nei suoi confronti presentata dalla donna, la quale aveva riferito di essere stata sottoposta, per oltre un anno, a violenze fisiche e psicologiche, nonché a un costante assoggettamento economico e relazionale. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In breve

