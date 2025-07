Due giorni di degustazioni, racconti e sapori autentici nel cuore di Tonadico

Nella suggestiva cornice di Palazzo Scopoli a Tonadico, sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 torna l’attesissimo appuntamento con “Vini del Trentino a Palazzo”: due pomeriggi, dalle ore 17.30 alle 20.00, in cui gli appassionati di vino e i curiosi gourmand potranno compiere un vero e proprio viaggio tra oltre 70 etichette dei migliori vini del Trentino, immersi in un’atmosfera conviviale e rilassata, tra cultura, gusto e musica dal vivo

Tonadico (Trento) – L’area esterna del palazzo si trasformerà in un grande salotto all’aperto, dove sarà possibile degustare in modo libero e responsabile una vasta selezione di vini che raccontano la varietà e la ricchezza dei terroir trentini: dalle eleganti bollicine del Trento doc metodo classico, ai bianchi freschi e profumati come il Müller Thurgau e la Nosiola, fino ai grandi rossi autoctoni come il Teroldego e il Marzemino, senza dimenticare alcune chicche meno conosciute, da scoprire calice dopo calice.

Ogni assaggio sarà guidato da sommelier professionisti, pronti a raccontare curiosità, storie di vignaioli e tradizioni che si celano dietro ogni bottiglia, rendendo ogni sorso un’occasione per avvicinarsi con consapevolezza e passione al mondo del vino. Non mancherà anche la Grappa del Trentino per chi vuole chiudere la serata con spirito. Ad accompagnare i vini, non possono mancare i sapori autentici delle Dolomiti, grazie alla collaborazione con il Caseificio di Primiero e la Macelleria Bonelli: dai formaggi locali ai salumi tipici, ad attendervi un piatto degustazione con le eccellenze del territorio.

Il pomeriggio di sabato si arricchisce con un momento speciale: la masterclass “Sinfonie di Profumi e Sapori”, un incontro intimo e coinvolgente dedicato alla scoperta dei vini trentini nati dall’arte del taglio, unendo diverse varietà per creare armonie inedite di sapori e profumi. Un’esperta sommelier guiderà i partecipanti in una degustazione narrata di quattro vini selezionati (due bianchi e due rossi), abbinati a quattro prodotti simbolo della tradizione gastronomica locale. Un’esperienza su prenotazione, pensata per piccoli gruppi, per vivere il vino con un approccio autentico e sensoriale.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera, la musica dal vivo accompagnerà entrambe le serate: tra le note calde del pianoforte, il ritmo elegante del contrabbasso e la voce intensa dei musicisti presenti, il cortile di Palazzo Scopoli si trasformerà in uno spazio di convivialità e allegria, perfetto per un brindisi in compagnia. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Vini del Trentino e dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti in collaborazione con il Comune Primiero San Martino e il supporto dell’Istituto Trento doc.

Il programma

Sabato 2 agosto Ore 17 SINFONIE DI PROFUMI E SAPORI. Quattro vini, due bianchi e due rossi, frutto dell’arte del taglio: un sapiente mix di vini provenienti da vitigni diversi, capace di dar vita a vere e proprie sinfonie di sapori e profumi. Un viaggio guidato da un’esperta sommelier, che vi accompagnerà in una degustazione narrata attraverso il territorio trentino, dove queste combinazioni trovano la loro massima espressione. In abbinamento 4 prodotti locali, tra formaggi e salumi, con cui giocare e attivare tutti i sensi. €12 a persona Su prenotazione, 320 3570242 (anche via Whataspp). Minimo 6 persone, max 12.

Sabato 2 e domenica 3 agosto Dalle 17 alle 20 WALK AROUND TASTING. Degustazione libera tra le oltre 70 etichette di vini del Trentino, supportati da sommelier esperti che vi accompagneranno in un viaggio immersivo tra le oltre 20 tipologie di vini disponibili: dal Trentodoc metodo classico al Müller Thurgau passando per la Nosiola e una serie di bianchi più classici, dal Teroldego al Marzemino esplorando gli altri vini rossi del territorio. Ad accompagnare il tutto una selezione di prodotti locali con i formaggi delle Caseificio di Primiero e i salumi della Macelleria Bonelli. €13 ticket degustazione di ingresso con possibilità di assaggio libero e responsabile delle oltre 70 etichette di vini del Trentino, €7 piatto degustazione di prodotti del territorio