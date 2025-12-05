Un viaggio in miniatura tra oltre 70 etichette di Vini del Trentino

Una giornata interamente dedicata al vino e ai sapori del Trentino, nella calda atmosfera della stube in

legno di Palazzo Scopoli. Scopri tutti gli altri eventi del periodo su vivinordest.it

Primiero (Trento) – Un viaggio tra etichette e territori, storie di vignaioli e tradizioni locali, da vivere con calma e curiosità. Al mattino, i riflessi dorati del Trento doc daranno il via all’esperienza, con le eleganti bollicine del metodo classico trentino protagoniste della prima parte della giornata. Nel pomeriggio, invece, sarà il momento dei vini fermi: bianchi e rossi che raccontano la varietà dei climi e dei suoli di questa terra, dal Müller Thurgau alla Nosiola, dal Teroldego al Marzemino, fino ai vitigni più rari e sorprendenti.

La suggestiva stube si trasformerà in un grande percorso di degustazione libero, dove un ticket vi aprirà le porte a un walk around tasting con corner dedicati e sommelier pronti a guidarvi tra profumi e sapori. Il tutto accompagnato dai prodotti della Strada dei formaggi delle Dolomiti, reinterpretati in sfiziosi finger food dagli allievi e dagli insegnanti di EnaipPrimiero. Palazzo Scopoli, Tonadico

Domenica 7 dicembre 2025

Dalle 11.00 alle 13.30

Dalle 15.30 alle 20.00

Nel pomeriggio, un momento speciale per chi ama scoprire il vino con curiosità e leggerezza: un viaggio narrato tra quattro calici che raccontano il Trentino e i suoi tanti volti. Dal bianco più fresco al Marzemino in rosa, dal raro Groppello al Teroldego, l’“Oro del Tirolo”, ogni vino diventa una storia da ascoltare, gustare e condividere. A guidare l’esperienza un’esperta sommelier, che vi accompagnerà in un racconto fatto di profumi, sapori e aneddoti, in abbinamento a quattro assaggi di prodotti locali. Un’occasione per vivere il vino senza formalità, lasciandosi ispirare dalle sfumature di una terra che sorprende a ogni sorso. Non mancherà anche la Grappa del Trentino per chi vuole chiudere la serata con spirito.

GIORNI ED ORARI DI APERTURA PALAZZO SCOPOLI

Aperto 1 e 2 novembre – dalle 15.00 alle 18.30

Aperto il 6, 7 e 8 dicembre – dalle 15.00 alle 18.30

Aperto dal 23 dicembre al 6 gennaio – dalle 15.00 alle 18.30

Chiuso il 25 dicembre e 1 gennaio

LE MOSTRE. Visitabili con ingresso gratuito nei giorni ed orari di apertura al pubblico

UNA SOTTILE LINEA BIANCA. Uno spazio espositivo permanente, realizzato dal Caseificio di Primiero per conoscere qualità, segreti e caratteristiche della filiera casearia locale e di come la cura del territorio indice sulla bontà e salubrità di ciò che mangiamo. Visita la mostra in modo coinvolgente e partecipa al MILK & CHEESE GAME, un simpatico e interessante gioco a quiz nello spazio espositivo dedicato all’Oro bianco di Primiero per scoprire segreti e virtù di latte e formaggi locali. Partecipazione libera e gratuita con un bellissimo gadget per chi risponderà correttamente a tutte le domande.

MERCATINO DI NATALE DI SIROR. Siror, 30 novembre, 6, 7, 8, 14 e 21 dicembre 2025 dalle 10.30 alle 18.30