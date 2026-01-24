Sopralluogo del presidente della Provincia di Trento e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, a Predazzo

Il Villaggio Olimpico e Paralimpico ospiterà oltre 600 atleti durante i prossimi Giochi; si tratta di un intervento complesso che è arrivato a compimento nei tempi previsti e che rappresenta un importante risultato del lavoro svolto nei mesi scorsi. Tutto pronto anche in Alto Adige

Trento/Bolzano – Sopralluogo del presidente della Provincia autonoma di Trento e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale C.A. Andrea De Gennaro, al Villaggio Olimpico e Paralimpico, situato all’interno del perimetro della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, in vista dell’inaugurazione e dell’apertura della struttura, in programma la prossima settimana. Durante la visita il presidente ha potuto apprezzare l’area e l’intervento complessivo, sottolineando la precisione e la puntualità con cui il sistema trentino ha operato in questi mesi. Il Villaggio Olimpico e Paralimpico ospiterà oltre 600 atleti durante i prossimi Giochi; si tratta di un intervento complesso che è arrivato a compimento nei tempi previsti e che rappresenta un importante risultato del lavoro svolto nei mesi scorsi.

Al termine dei Giochi, il Villaggio Olimpico e Paralimpico tornerà a svolgere la funzione di centro di formazione per gli allievi della Guardia di Finanza. L’ampliamento della capacità ricettiva consentirà inoltre di ospitare, anche grazie alla collaborazione con il Coni, ritiri di squadre nazionali e di club. Le autorità erano accompagnate dall’Ispettore per gli Istituti d’Istruzione della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Vito Augelli, dal Comandante Interregionale per l’Italia Nord Orientale, Gen. C.A. Giuseppe Gerli, nonché dal sindaco di Predazzo e da Roberta Castelli, Venue General Manager – Olympic&Paralympic Village Predazzo, insieme ai tecnici di Apop – l’Agenzia provinciale Opere pubbliche, il direttore lavori Claudio Bortolotti con Davide Viel.

A seguito di un Protocollo di intesa, la Provincia autonoma di Trento si è fatta carico, in coordinamento con Fondazione Milano Cortina e Guardia di Finanza, di fungere da stazione appaltante e direzione lavori per gli interventi all’interno della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, dove è stato realizzato il Villaggio per le gare Olimpiche e Paralimpiche che si svolgeranno in Valle di Fiemme. Nell’area della caserma sono stati previsti cinque lotti funzionali, con caratteristiche differenti, finalizzati alla realizzazione degli alloggi per le diverse delegazioni.

La situazione in Alto Adige

Il Comitato Olimpico altoatesino si è riunito nei giorni scorsi per l’ultima seduta prima dell’inizio dei Giochi Olimpici Invernali 2026. In tale occasione, i diversi settori hanno fornito una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori preparatori. Martin Vallazza, direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ha detto che si attende con impazienza l’inaugurazione della linea ferroviaria della Val Pusteria prevista per il 27 gennaio: una parte essenziale del piano di mobilità per Anterselva- “Naturalmente raccomandiamo un viaggio ecologico e, come per la Coppa del Mondo e i Campionati Mondiali, puntiamo sul treno e sul sistema previsto delle navette.

Consigliamo di prevedere tempo sufficiente, poiché dalla stazione di Valdaora allo stadio di biathlon occorre circa un’ora e mezza. I visitatori delle gare che arrivano in auto non hanno bisogno di un carpass. È sufficiente esibire il biglietto d’ingresso per le gare per poter raggiungere uno dei parcheggi segnalati nella Valle di Anterselva”, ha affermato il direttore Vallazza. Anche la Protezione civile altoatesina ha ultimato il piano organizzativo: “La base logistica e punto di rifornimento per le forze di intervento a Rasun Anterselva e il centro operativo sono stati allestiti. Anche il policlinico all’ingresso della Valle di Anterselva è pronto e fornirà importanti servizi di assistenza”, ha informato Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia per la Protezione civile. Tutte le analisi dei rischi sono state completate. “Le procedure e la comunicazione tra le organizzazioni di intervento, le forze dell’ordine e la fondazione MiCo2026 sono state coordinate, con un aumento di quasi 650 unità delle forze dell’ordine presenti”, ha spiegato Unterweger.

Erika Pallhuber, segretaria generale del Comitato della Coppa del Mondo di biathlon e direttamente coinvolta nell’organizzazione in loco, ha fornito una breve panoramica della situazione attuale nel sito olimpico: “La costruzione delle strutture temporanee è stata completata. Attualmente la Südtirol Arena Alto Adige viene preparata per le Olimpiadi dal punto di vista estetico”. Ora stanno giungendo sempre più collaboratori ed è stato possibile dare risalto ai prodotti altoatesini nel catering per i collaboratori, tutti gli altri stakeholder e gli ospiti”, ha detto Pallhuber. Si è parlato anche degli eventi collaterali, come il Public Viewing a Bolzano, Brunico e Anterselva, gli eventi legati alla staffetta della torcia attraverso l’Alto Adige e lo spettacolo olimpico ON FIRE il 30 gennaio al Palasport di Bolzano. Sono ancora disponibili biglietti per lo spettacolo e per diverse competizioni dei Giochi Olimpici invernali.

