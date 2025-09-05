L’incendio ha interessato un edificio del Comune dato in comodato alla cooperativa che gestisce la Locanda Dal Barba

Indagini in corso sulle cause del rogo. Non si esclude nemmeno il dolo. Danni ingenti

Il rogo in piena notte a Villa Lagarina (ph vvf)

Villa Lagarina (Trento) – C’è anche il gesto volontario fra le ipotesi all’origine dell’incendio che, nella notte tra il 3 e il 4 settembre, ha interessato una casa in ristrutturazione a Villa Lagarina. Si tratta di un edificio del Comune, dato in comodato gratuito alla cooperativa Dal Barba, che gestisce la nota locanda in cui sono impiegati giovani con disturbi del neurosviluppo. La struttura sarebbe dovuta diventare un centro residenziale per i 15 ragazzi assunti dalla cooperativa.

Una cinquantina di vigili del fuoco della zona sono intervenuti per spegnere il rogo. Ingenti i danni alla struttura, con tetto, sottotetto e l’adiacente legnaia distrutti dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco volontari, immediato e massiccio, ha però consentito di salvare i tre piani sottostanti. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine. L’incendio è stato domato attorno alle 6, anche se per i pompieri il lavoro è continuato con un’importante attività di presidio, tuttora in corso, volta a scongiurare la presenza di focolai. Non si registrano feriti.