Nessun intossicato tra gli ospiti che sono stati messi in sicurezza nelle loro stanze

Il fumo proveniente dal quadro elettrico ha fatto scattare le procedure di sicurezza con l’evacuazione precauzionale del reparto interessato

Trento – Sul posto sono intervenuti circa 40 di vigili del fuoco, da Spiazzo, Tione, Bocenago, Villa Rendena e Campiglio. I volontari, con la collaborazione del Trasporto infermi di Pinzolo, hanno portato gli anziani nelle loro stanze perchè più che le fiamme a preoccupare era la grande quantità di fumo. A sprigionarlo forse un problema al quadro elettrico. Davanti alla casa di riposo c’erano anche pronte due autoscale e un’autobotte. Emergenza rientrata nel tardo pomeriggio, senza gravi conseguenze.