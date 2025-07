Via libera alla Camera a studio sull’uso dello spray antiorso per tutti

La Camera ha accolto l’ordine del giorno a firma Alessandro Urzì alla legge sulla montagna di impegno a estendere oltre i ristretti limiti attuali l’utilizzo diffuso dello spray anti orso per la difesa personale

NordEst – “È una giornata importante – ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera – un impegno altrettanto importante per cominciare ad immaginare l’assunzione di questo metodo di autoprotezione a tutela di popolazione residente e turisti”. L’impegno prevede “alla luce dei recenti fatti di cronaca, dei sempre più numerosi avvicinamenti di animali selvatici a centri abitati e delle recenti aggressioni ai danni di abitanti e frequentatori della montagna” ad elaborare uno “studio interdisciplinare per la valutazione delle modalità potenziali di estensione di porto e uso, ristretto alle proprie finalità, di strumenti di autodifesa –« spray anti orso » –, disciplinato sulla base delle norme di tutela della pubblica sicurezza ed esclusivamente in specifici ambiti territoriali ben definiti”.



E ancora, “l’emendamento volto ad autorizzare la dotazione – precisa Urzì – se necessario, di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina per i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile, ma attenzione, ora si deve puntare a garantire – questo l’obiettivo di Urzì – un utilizzo diffuso e non solo per alcune categorie di questi strumenti di autodifesa”.

Da sottolineare, conclude Urzì, che: “gli spray antiorso non hanno alcuna funzione offensiva verso gli animali ma sono finalizzati esclusivamente a dissuadere dall’attacco l’esemplare che manifesti aggressività e sono già largamente impiegati nei più grandi parchi naturali del mondo dove insistano grandi predatori e nei quali il porto dei medesimi, sotto stringente regolamentazione, costituisce spesso un obbligo per i frequentatori. L’obiettivo è introdurli come comuni strumenti di difesa personale dai grandi predatori anche in Italia e nei luoghi in cui i grandi predatori sono realmente diffusi”.

Ecco come funziona