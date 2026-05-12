Via libera al bilancio di Itea: triplicati gli investimenti e nuovi alloggi

Alla fiera Rebuild di Riva del Garda parla il presidente Anzelini: “Da giugno cercheremo nuove zone dove edificare”

Trento – Approvato dalla Provincia il bilancio di esercizio 2025 di Itea Spa con ricavi per circa 53 milioni di euro, l’utile d’esercizio pari a 173.855 euro e un patrimonio netto di 933.638.609 euro. Itea ha triplicato il volume degli investimenti, raggiungendo quota 39,7 milioni (+252% rispetto agli 11,2 milioni del 2024). Sono stati recuperati e rimessi a disposizione 503 alloggi mentre gli investimenti destinati alla riqualificazione energetica superano i 30 milioni di euro. Sul fronte delle nuove realizzazioni, prosegue il cantiere di viale dei Tigli a Trento ed è stata avviata la progettazione per 38 futuri alloggi a Riva del Garda, in località Alboletta. “Non siamo ancora fuori dall’emergenza ma va dato atto al Consiglio di amministrazione, alla direzione e a tutta la società di lavorare a pieno regime sapendosi mettere in gioco. Un segnale positivo da riconoscere e incoraggiare”, ha commentato l’assessore Simone Marchiori. Bilancio 2025: chiusura nel segno della solidità finanziaria e di un’accelerazione degli investimenti

Emergenza casa

L’emergenza casa la protagonista della 12esima edizione della fiera Rebuild. Il sindaco di Riva Alessio Zanoni che già nei saluti d’apertura lancia l’allarme: la città “rischia di perdere i suoi abitanti storici”. Colpa – anche – dei troppi appartamenti affittati ai turisti. Poi dal palco tocca al presidente di Itea Sergio Anzelini. Le case popolari sfitte in Trentino sono circa mille. Assegnarle tutte non basterà per risolvere il problema, dice. Servirà allora cercare nuove zone su cui costruire. Succederà da giugno. “Vogliamo mappare il territorio rivolgendoci al mercato per capire cosa poter fare in tempi brevi per dare risposte”, dice Anzelini.

“Orizzonti dell’abitare in Trentino”: confronto e visione per costruire la nuova politica della casa.

REbuild 2026: focus sull’emergenza abitativa

All’orizzonte c’è un piano casa europeo, in elaborazione, e uno nazionale, annunciato da poco dal Governo. Ma entro dicembre arriverà anche un piano tutto trentino. “L’obiettivo è quello di scrivere una nuova legge per definire i prossimi 20 anni di politiche abitative in Trentino”, dice l’assessore provinciale alla casa Simone Marchiori. Servirà anche perché è previsto un aumento della popolazione. I numeri, spiega il professore Ezio Micelli, dicono che sia in Alto Adige che in Trentino la popolazione crescerà per altri 20 anni. Aumentando del 6,7% in provincia di Bolzano, e del 5,2 in quella di Trento. Per questo, dice il professore e presidente del comitato scientifico di Rebuild, servono interventi immediati.

In breve

Promozione del coliving, approvati i criteri. La Giunta ha approvato lo schema di accordo per l’attuazione di un progetto di coliving nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, con l’obiettivo di affrontare le criticità abitative nelle aree montane a rischio abbandono. L’iniziativa prevede la messa a disposizione di 8 alloggi di proprietà del Comune di Cinte Tesino, che saranno assegnati tramite bando pubblico e concessi in locazione a canone agevolato, non gratuitamente come avviene invece altrove.

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