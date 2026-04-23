Moto contro ruspa a Vezzano: intervento dell’elisoccorso

Grave incidente in moto giovedì verso le 11 a Vezzano

In aggiornamento

Vezzano (Trento) – Elisoccorso e vigili del fuoco mobilitati giovedì mattina verso le 11 sulla strada provinciale a Vezzano, per un incidente che ha visto coinvolto un giovane motociclista. Per cause da accertare sarebbe finito violentemente contro una ruspa che stava operando in zona. Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto.