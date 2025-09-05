Vespa contro auto: perde la vita un 59enne di Brunico

Brunico – Nella tarda serata di mercoledì 3 settembre, scontro mortale fra una Vespa e un’auto, sulla statale che dalla val di Tures conduce verso la valle Aurina. A perdere la vita il motociclista: Fracesco Devito, 59 anni di Brunico, morto sul colpo. Croce bianca e medico d’urgenza non hanno che potuto constatarne il decesso.

Il frontale intorno alle 22.15 tra San Giorgio e Gais, la strada è rimasta chiusa fino alle 2 del mattino. Sotto choc, ma illeso, il conducente dell’auto. Intervenuti oltre ai soccorsi medici, i vigili del fuoco volontari della zona e carabinieri.

In breve

Truffa del finto carabiniere, i carabinieri (veri) recuperano oltre 47mila euro. Li aveva inviati con un bonifico una 70enne, ingannata da un truffatore che si è finto militare. Alla signora è arrivata una telefonata da quello che sembrava il numero dei carabinieri di Trento ma che in realtà era stato alterato con la tecnica dello “spoofing”: il truffatore ha così invitato la donna a disporre un bonifico urgente di 47.500 euro a favore di un conto di una persona fisica con la causale “trasferimento per investimenti personali”. I militari, però, sono riusciti, nel giro di tre settimane, a rintracciare la somma prima che il truffatore potesse ritirarla e a restituirla alla vittima, denunciando anche il presunto responsabile, un uomo residente nel salernitano. I carabinieri consigliano sempre di contattare il 112, senza remore, per segnalare qualsiasi richiesta sospetta.

Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Appiano ha controllato un vecchio furgoncino con andatura sospetta. Approfonditi accertamenti sul mezzo e sugli occupanti hanno fatto emergere una situazione particolare. olo, infatti, era già stato confiscato per gravi violazioni commesse in precedenza dallo stesso guidatore. L’uomo, incurante, lo aveva sottratto all’ente custode e lo stava guidando senza patente, violazione per la quale era già recidivo. Il furgone è risultato, inoltre, privo di copertura assicurativa Rca e, nel portabagagli, sono stati rinvenuti due coltelli, uno stiletto ed una forbice, il tutto trasportato illecitamente. Il passeggero, invece, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.