Arcivescovi e Vescovi del Triveneto si ritroveranno martedì 11 novembre 2025 ad Aquileia, da sempre crocevia spirituale e culturale di riferimento per il Nordest italiano e per vaste aree dell’Europa centro-orientale

NordEst – Durante la mattinata, si è tenuta la riunione periodica della Conferenza Episcopale Triveneto, in via straordinaria convocata nella storica cittadina che si trova in provincia di Udine e diocesi di Gorizia, e poi nel pomeriggio, alle ore 17.00, nella basilica patriarcale di S. Maria Assunta ad Aquileia lo speciale incontro ecumenico di preghiera, insieme ai rappresentanti delle altre Chiese cristiane, in occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

La celebrazione ecumenica è stata promossa e organizzata dalla Commissione triveneta per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso: «Il Concilio di Nicea – è scritto nella lettera d’invito – rappresenta un momento fondativo nella vita della Chiesa e la professione di fede che ne è scaturita costituisce ancor’oggi un punto di riferimento essenziale e condiviso tra le comunità cristiane. In questo anno particolare non sono mancate opportunità per fare memoria di tale evento, arricchite dalla provvidenziale coincidenza della celebrazione comune della Pasqua. La basilica di Aquileia offrirà un contesto significativo per un momento di preghiera e comunione fraterna tra tutti i vescovi cattolici delle Diocesi trivenete – che saranno concordemente presenti – e i rappresentanti delle Chiese ortodosse ed evangeliche presenti nel territorio del Nordest. Di fronte alle tante sfide che interrogano le nostre Chiese e la società contemporanea desideriamo raccoglierci insieme per chiedere a Dio il dono di una rinnovata unità nella fede».