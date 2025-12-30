Operazione della Guardia di Finanza e della polizia locale. Valore stimato: 300mila euro

Maxi operazione della guardia di finanza e della polizia locale ha portato al sequestro di 295 bicilette a pedalata assistita e alla denuncia di due persone, un indiano e un pakistano, per il reato di frode nell’esercizio del commercio

ph Gdf/Polizia locale

NordEst – Le biciclette erano prive della documentazione che ne attesta la regolarità e che è necessaria per l’immissione in commercio. Per un valore stimato di circa 300.000 euro, è il più ingente sequestro di e-bike eseguito in punti vendita sull’intero territorio nazionale. Le indagini hanno portato a individuare due esercizi commerciali dediti alla vendita di e-bike che, oltre ad essere sprovvisti dei documenti necessari, agivano sul potenziamento dei motori e delle prestazioni delle biciclette. Comminate sanzioni amministrative per 11.400 euro. Ulteriori segnalazioni sono state inviate allo SPISAL e al settore Impianti del Comune di Verona per carenze strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al Garante della Privacy per irregolarità degli impianti di videosorveglianza.