Venerdì 8 maggio 2026 sciopero del personale di Trentino trasporti

All’ultima mobilitazione aveva aderito il 15% del personale

Trento – Il sindacato Or.s.a. Trasporti Segreteria Regionale del Trentino Alto Adige ha proclamato uno sciopero del Personale di Trentino trasporti S.p.A. per venerdì 8 maggio 2026. In tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie si asterranno dal servizio dalle ore 11.00 alle ore 15.00. Le corse iniziate prima delle ore 11.00 e non ancora ultimate – comunica una nota della Provincia autonoma di Trento – verranno effettuate con le seguenti modalità: il servizio urbano proseguirà fino al capolinea; il servizio extraurbano – per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario – e il servizio ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano) proseguiranno fino al completamento della corsa.

Per le linee ferroviarie sono garantiti alcuni treni e bus, come da tabella allegata. Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle ore 15.00. La Provincia informa che l’ultimo sciopero di pari durata indetto dall’organizzazione sindacale Or.s.a. Trasporti Segreteria Regionale del Trentino Alto Adige, ha avuto una percentuale di adesione pari al 15% del personale di Trentino Trasporti S.p.A.