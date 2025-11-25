Coinvolgerà trasporti, sanità, scuola e altri servizi

NordEst – A scendere in piazza saranno i sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, che hanno proclamato la mobilitazione per venerdì 28 novembre per chiedere “massicci investimenti” nella sanità, scuola, università, trasporti, quindi “il taglio drastico” delle spese militari, “la stabilizzazione di tutti i precari” e il rinnovo dei contratti con aumenti salariali “adeguati per recuperare almeno l’inflazione reale”.

La protesta coinvolgerà trasporti, sanità, scuola e altri servizi

Fs ha già avvertito che l’agitazione, che interesserà il personale del gruppo, è prevista dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì. Garantite le solite fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Mentre i lavoratori delle Autostrade incroceranno le braccia dalle ore 22 di giovedì alle ore 22 del giorno successivo. Fermo anche il settore aereo. E nella mattinata di venerdì, dalle ore 11, è anche prevista una manifestazione sotto il Parlamento, in piazza di Montecitorio dove verrà presentata la ‘finanziaria del popolo’.

“Nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell’anno, le lavoratrici e i lavoratori in sciopero votano e approvano la finanziaria del popolo”, afferma l’Usb. Allo sciopero generale dei sindacati di base farà seguito quello della Cgil il 12 dicembre prossimo, mentre la Uil, il 29 novembre, e la Cisl, il 13 dicembre, hanno organizzato delle proprie manifestazioni a Roma.

La Provincia di Trento informa in una nota che sono stati indetti due scioperi generali nazionali che riguardano anche il settore dei trasporti. In particolare è interessato il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, dalle ore 21 di giovedì 27 alle ore 21 di venerdì 28 novembre 2025. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 malle 9 e dalle 18 alle ore 21. Gli scioperi interessano anche il personale di Trentino Trasporti nella giornata di venerdì 28 novembre. Per quanto riguarda Trentino Trasporti – prosegue la nota – il 28 novembre il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie garantiranno il servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva. L’ultimo sciopero, di pari durata, indetto da Usb o Cub, ha avuto una percentuale di adesione pari all’ 8% del personale di Trentino Trasporti spa.