Vendemmia in Trentino-Alto Adige, previsto +9% della produzione

Stime diffuse da Assoenologi, Ismea e Uiv

Trento – Nel 2025 la produzione di vino e mosto in Trentino-Alto Adige dovrebbe aumentare del 9% rispetto all’anno precedente. Sono le stime vendemmiali di Assoenologi, Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e Uiv (Unione italiana vini). In regione, l’inverno mite ed umido ha favorito il germogliamento anticipato rispetto alla media, senza gelate tardive. Le piogge primaverili hanno sostenuto una crescita regolare della vegetazione, confermando l’anticipo anche della fioritura e delle fasi iniziali di maturazione. L’accumulo zuccherino è avvenuto in maniera rapida grazie alle giornate calde e soleggiate, mentre le escursioni termiche di luglio e di inizio agosto hanno permesso il mantenimento di un buon livello di acidità, con tenori di acido malico ideali soprattutto per le varietà aromatiche e semi-aromatiche. Anche la maturazione fenolica delle uve rosse sta procedendo in modo ottimale, con invaiatura uniforme e prospettive di elevata qualità e quantità per tutte le tipologie.

La difesa fitosanitaria è stata gestita con efficacia grazie alla regolarità delle precipitazioni e alle finestre di intervento tra le perturbazioni. Solo le abbondanti piogge di fine luglio ed inizio agosto hanno provocato qualche episodio di botrite nelle zone più precoci, poi limitato dal ritorno del caldo. Non è stata registrata nessuna grandinata significativa. In Trentino la raccolta è iniziata dopo Ferragosto con le uve Chardonnay base spumante e con il Pinot Grigio per la produzione di vini a bassa gradazione alcolica. Proseguirà con uve Pinot Nero a base spumante, e con le restanti uve bianche come Muller Thurgau e Traminer, per poi concludere con le varietà rosse del territorio. In Alto Adige la raccolta avviata a fine agosto nel fondovalle terminerà presumibilmente a metà di ottobre, con la vendemmia del Cabernet Sauvignon.