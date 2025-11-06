Vigili del fuoco della Valsugana mobilitati giovedì pomeriggio

L’emergenza è scattata a partire dalle 14 di giovedì, a causa di un incendio divampato in un deposito per lo stoccaggio del fieno a Masi di Telve, in località Viapiana

Telve (Trento) – Sul posto circa 70 vigili del fuoco volontari – appartenenti ai corpi di Telve, Borgo Valsugana, Castelnuovo, Scurelle, Carzano, Telve di Sopra e Torcegno – coordinati dal viceispettore dell’unione distrettuale Valsugana e Tesino, Silvio Trentinaglia, con il vicecomandante del corpo di Telve, Stefano Ferrai. Sul posto anche il corpo permanente di Trento. Le operazioni di spegnimento, complesse, sono proseguite per diverse ore.