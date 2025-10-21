Focus sui ghiacciai del territorio dolomitico, venerdì 24 ottobre dalle 20 all’Ecomuseo del Vanoi

Presentazione del libro ‘Ghiacciai del Trentino’ di Alberto Carton e Cristian Ferrari, che esplora il mondo dei ghiacciai trentini, analizzandone l’evoluzione nel tempo

In copertina il ghiacciaio della Fraduista sulle Pale di San Martino (ph E.F.G.)

Canal San Bovo (Trento) – Il presidente della SAT Cristian Ferrari presenta ‘Ghiacciai del Trentino’ scritto con Alberto Carton. Si tratta di una pubblicazione senza precedenti che esplora il mondo dei ghiacciai trentini, analizzandone l’evoluzione nel tempo. Il volume, è realizzato con il contributo dei componenti della Commissione Glaciologica Sat e di numerosi autori appartenenti a diversi enti di ricerca. Per la sezione SAT di Primiero Vanoi, Erwin Filippi Gilli, dottore forestale e operatore glaciologico, interviene narrando, attraverso dati e immagini, degli ultimi ghiacciai presenti in tempi storici sulle Pale di San Martino e della loro recente fusione.

I ghiacciai del Trentino

Il volume, di oltre 500 pagine, prima di portare i lettori a conoscere da vicino i sei ghiacciai del Trentino – Adamello-Presanella, Dolomiti di Brenta, Cevedale, Marmolada, Pale di San Martino, Sella e Lagorai – attraverso i suoi 15 capitoli diventa una dettagliata e precisa mappa storico-scientifica.

«Il libro – spiega Cristian Ferrari – esplora il mondo del ghiaccio e dei ghiacciai in Trentino considerandoli come ampi ecosistemi di alta quota, analizzando la loro evoluzione nel tempo. La narrazione scientifica, arricchita da mappe storiche, da rilievi cartografici recenti e da pregevoli confronti fotografici, si intreccia con il racconto delle prime esplorazioni alpinistiche, con storie di uomini e donne che sui ghiacciai hanno vissuto e combattuto». “Ghiacciai del Trentino” è un viaggio che, attraverso le mutazioni della natura, invita a riflettere sulla relazione tra il nostro futuro e il destino delle montagne.

«Il nostro Paese – dice Alberto Carton – ha un’antica e grande tradizione nel campo dell’allestimento di catasti glaciali, documenti che censiscono i corpi glaciali di un determinato territorio, associando alla relativa toponomastica le principali caratteristiche, sia qualitative che quantitative. Un catasto glaciale e quindi uno strumento fondamentale per descrivere e gestire l’ambiente glacializzato di alta quota alpino e per valutare gli effetti del cambiamento climatico in atto».