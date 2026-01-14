Poste Italiane informa che la sede di Canal San Bovo riaprirà venerdì 16 gennaio alle 11

Termina l’attesa, riapre l’ufficio postale rinnovato di Canal San Bovo. Nei giorni scorsi era stato al centro dell’attenzione dei residenti, con una raccolta firme, per il rinvio della riapertura dopo i lavori

Canal San Bovo (Trento) – In merito agli articoli relativi all’ufficio postale di Canal San Bovo, Poste Italiane comunica che la sede riaprirà venerdì 16 gennaio alle ore 11.00. “Scusandosi con i cittadini e con l’Amministrazione comunale per il disagio – si legge in una nota – Poste Italiane precisa che il significativo ritardo è dovuto a circostanze totalmente indipendenti dalla volontà aziendale, relative alla complessità delle attività di ripristino strutturale e dall’irreperibilità di alcuni materiali. Poste Italiane informa che, al termine dei lavori, l’ufficio offrirà ambienti rinnovati, nuovi servizi digitali e un ATM di ultima generazione”.