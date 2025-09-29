Vanoi, incidente nei boschi con il quad: un ferito soccorso dall’elicottero

E’ accaduto lunedì mattina verso le 11 in zona malga Coldosè sopra al rifugio Refavaie, a Caoria, nella valle del Vanoi

La zona dell’incidente nei pressi di malga Coldosè a Caoria nel Vanoi

Caoria (Trento) – Elisoccorso mobilitato lunedì mattina verso le 11 del mattino a Caoria nel Vanoi in una zona molto impervia, per un incidente in quad nei boschi. Secondo le prime informazioni un uomo è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di un quad, non lontano da malga Coldosè, sopra al rifugio Refavaie. Sul posto è intervenuto l’elicottero da Trento con l’equipe medica. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasferito in prognosi riservata e codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento con diversi politraumi.