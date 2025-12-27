Sindaco Ianeselli: “È uno sfregio che indigna la città”

Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili dei vandalismi che, la notte scorsa, hanno interessato la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento

La chiesa di Santa Maria Maggiore è un importante luogo di culto della città di Trento; fu edificata per volontà del principe vescovo Bernardo Clesio e ospitò le congregazioni della terza fase del Concilio di Trento (1562-1563 – wikipedia)

Trento – L’edificio è tra i più rilevanti dal punto di vista storico e religioso essendo stata una delle sedi dei lavori del Concilio. Saranno visionati tutti i filmati registrati dalle telecamere per risalire agli autori degli imbrattamenti. L’amministrazione comunale ha già incaricato una ditta specializzata nel ripristino di edifici tutelati per cancellare le scritte.

L’intervento – fa sapere il Comune – inizierà già lunedì. “È uno sfregio che indigna la città. Gli autori vanno chiamati a rispondere di quanto fatto. Sono in contatto già da stamane con la Diocesi per coordinare i lavori di ripristino”, così il sindaco Franco Ianeselli, che conclude: “A chi abita o lavora in piazza Santa Maria Maggiore voglio assicurare la nostra attenzione costante e la disponibilità a valutare insieme tutte le soluzioni opportune per migliorare la situazione”.