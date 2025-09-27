Valsugana, I carabinieri scoprono una coltivazione di marijuana nel bosco. Altra operazione a Bressanone

Un 30enne residente in Alta Valsugana è stato denunciato. Un ventunenne di Bressanone denunciato per spaccio. Utilizzava criptovalute come mezzo di pagamento

Trento/Bolzano – Un 30enne residente in Alta Valsugana è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Lo comunica l’Arma in una nota. I Carabinieri della Stazione di Caldonazzo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, impegnati in un servizio di controllo del territorio, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni utenti della strada riguardanti un odore acre e pungente che proveniva da una zona boscosa adiacente alla via di comunicazione, hanno concentrato i sospetti su un’abitazione isolata con annesso terreno, effettuando una perquisizione d’ iniziativa.

Fatto accesso all’area, appartenente al 30enne, i Carabinieri hanno trovato una coltivazione con cinquanta piante di cannabis in stato di piena maturazione. In casa – prosegue la nota – i militari hanno trovato anche un panetto da cento grammi di resina di cannabis, milleseicento grammi di infiorescenze di cannabis essiccate, trentasette grammi di resina di cannabis (suddivisi in diciassette bustine), quasi tre grammi di hashish e decine di funghi allucinogeni (per complessivi dieci grammi), oltre a serre da interno e materiale vario per la coltivazione.

Ventunenne di Bressanone denunciato per spaccio

Il ragazzo era incappato nel pomeriggio di ieri in un controllo di routine, nel corso del quale era stato trovato in possesso di un coltello con tracce di stupefacenti. È stato così sottoposto a ulteriori perquisizioni, che hanno fatto emergere il possesso di diverse quantità di droga:

Circa 3,7 grammi di marijuana

Circa 11,5 grammi di funghi allucinogeni

Circa 15 grammi di polveri bianche e gialle, risultate essere amfetamina e dipentilone, quest’ultimo un derivato del catinone con effetti stimolanti venduto come droga sintetica.

Circa 1,4 grammi di cristalli bianchi

Circa 3,2 grammi di compresse colorate

Un frammento di francobollo, risultato positivo alla Lysergide (LSD).

Ciò che ha reso l’operazione particolarmente significativa è stata la scoperta del modus operandi utilizzato per la compravendita della droga. Oltre a bilance e materiale per il confezionamento delle dosi, sono state rinvenute e sequestrate diverse tessere-regalo in Bitcoin. Il comando provinciale dei Carabinieri sottolinea che si tratta di un sintomo di una preoccupante evoluzione nel mondo dello spaccio, con l’uso di criptovalute e piattaforme di messaggistica criptate per garantire l’anonimato.