Era uscita di strada dopo aver assunto sostanze stupefacenti, patente ritirata

Una donna, una cinquantenne residente in Bassa Valsugana, è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di abbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada

Castelnuovo (Trento) – La denuncia accompagnata dal ritiro della patente e da multe per omesso uso delle cinture di sicurezza e perdita del controllo del veicolo, è scattata dopo gli accertamenti legati all’uscita di strada di qualche settimana fa. La guidatrice era stata soccorsa nel comune di Castelnuovo e trasportata all’ospedale S. Chiara di Trento dopo che l’auto che conduceva era finita in un meleto, ribaltandosi. Sul posto erano intervenuti anche i militari del Radiomobile di Borgo Valsugana, che avevano disposto accertamenti tossicologici. Poiché il tasso alcolemico era risultato pari a 1,24 grammi per litro ed era emersa una recente assunzione di ketamina, i carabinieri hanno proceduto con la denuncia e le sanzioni.