Valsugana e Tesino, la Giunta provinciale incontra il territorio

Venti interventi per un totale di 97,7 milioni di euro, di cui undici per opere stradali. A tanto ammontano gli investimenti infrastrutturali messi in campo dalla Provincia autonoma di Trento sul territorio di Valsugana e Tesino. L’opera più rilevante, per un costo di 48.441.935 euro, è la riorganizzazione della Ss47 della Valsugana nel tratto tra Castelnuovo e Grigno (opera n. S-369), di cui è in corso la progettazione

Castel Ivano (Trento) – L’adeguamento prevede l’adozione di una uniforme sezione stradale dallo svincolo di Scurelle a località Tollo nel comune di Grigno, la regolamentazione degli accessi sulla statale e la realizzazione di nuovi collegamenti viari. I diversi interventi, che riguardano anche la mobilità ciclabile e le opere ambientali, sono stati presentati nell’ambito della conferenza stampa organizzata presso Castel Ivano, nell’omonimo Comune della Valsugana, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, della Giunta provinciale, del sindaco Alberto Vesco e della Giunta comunale.



I progetti in campo

Il sindaco Vesco ha ringraziato la famiglia Staudacher per l’ospitalità nel maniero e la giunta provinciale per la propria presenza. “Questi appuntamenti consentono di capire meglio le esigenze locali e di interloquire in modo diretto sulle esigenze non solo di Castel Ivano ma dell’intera Valsugana” le sue parole.

“Questo è stato un incontro importante per condividere i temi e confrontarci sulle problematiche che riguardano questo territorio. Abbiamo avuto modo di fare un riepilogo delle diverse opere che riguardano la Bassa Valsugana, che ammontano complessivamente a cento milioni euro, tra cui la sistemazione della Ss47, che da sola impegna circa 48 milioni di euro e su cui abbiamo nominato un apposito commissario, e lo svincolo di Borgo Valsugana. Sappiamo che si tratta di due opere attese dalla popolazione, che si legano poi a un’altra infrastruttura importante quale è il tunnel di Tenna, opera il cui costo ammonta a circa 350 milioni. Investiamo quindi oltre 400 milioni per sistemare l’annoso problema della viabilità della Valsugana. Un impegno mantenuto verso il territorio”, ha spiegato Fugatti durante la conferenza stampa.

Tra gli interventi stradali ed ambientali più rilevanti sono stati ricordati:

– Lo svincolo di Borgo est sulla SS47 (Opera S-1022), intervento che prevede la realizzazione di un nuovo svincolo in ingresso ed uscita dalla Ss47 ad est dell’abitato di Borgo Valsugana con l’obiettivo di ridurre il traffico di attraversamento e dare un accesso più adeguato all’area sportiva. L’opera è in fase di progettazione e prevede un costo complessivo di 19.292.784 euro.

– La realizzazione del marciapiede sulla Sp 78 del Tesino tra l’abitato di Villa e l’abitato di Strigno e della rotatoria tra la Sp78 e la Sp41 (Opera S-888): i due interventi hanno un costo di 1.440.000 euro, sono finanziati ed in fase di progetto esecutivo.

– La realizzazione del collegamento tra il marciapiede di Ivano Fracena sulla Sp 60-dir e l’Oasi Faunistica di Agnedo in fregio alla S.P. nr. 60 (Opera n. S-1048), per un costo di 400mila euro. Entro l’anno sarà disponibile il progetto di fattibilità tecnico economica per l’approvazione.

– La realizzazione del marciapiede sulla Sp 65 tra l’abitato di Villa e l’abitato di Scurelle (Opera S-1047), per un costo complessivo di 839.588 euro ed una lunghezza complessiva di circa 400 metri. Entro l’anno sarà disponibile il progetto di fattibilità tecnico economica per l’approvazione.

– Il capping della discarica Solizzan – Scurelle (Opera OA-62), con la messa in sicurezza permanente, mediante impermeabilizzazione e copertura, del bacino della discarica. L’opera, del costo di 3.349.837 euro, è in fase di collaudo tecnico amministrativo.

In breve

Fine vita, 7mila firme per la nuova legge provinciale. Depositate dal comitato Liberi Tutti in consiglio provinciale a Trento, dibattito in aula (probabilmente) in primavera. Si tratta – secondo i promotori – di una norma per i diritti di chi non sopporta più le sofferenze estreme provocate da patologie irreversibili, dicono gli esponenti del comitato. Un diritto al suicidio assistito già stabilito dalla corte costituzionale, in assenza di una normativa nazionale. L’obiettivo della legge provinciale è stabilire un quadro normativo in cui possa agire il servizio sanitario trentino in caso di richieste da parte di pazienti.

Ispra nega l’abbattimento di due lupi in Valsugana. Fugatti: “Problema di sicurezza”. Il governatore ha promesso “provvedimenti amministrativi” a breve. Venerdì, Giunta provinciale a Castel Ivano: “Investimenti per quasi 100 milioni”, ecco le altre decisioni dell’Esecutivo

L’Hotel Panorama di Sardagna ospiterà le forze dell’ordine per Milano-Cortina 2026

Nuove tecnologie nelle scuole, istruzioni per l’uso

Bullismo e cyberbullismo: la Provincia mette in campo nuove risorse e strategie di contrasto

Michele Lanzinger è il nuovo presidente del Conservatorio “F. A. Bonporti”

Failoni: “EBAT è la dimostrazione concreta di come il sistema artigiano sappia fare squadra”

Sciopero, i dati di partecipazione del personale provinciale

100 anni 100 rintocchi, Il primo secolo di vita della Campana dei Caduti