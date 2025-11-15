Dalle 9 alle 13.50 di domenica 16 novembre 2025, per lavori di manutenzione straordinaria

Lo comunica la Provincia di Trento. I treni sono cancellati e sostituiti con bus

Trento – Dalle 9 alle 13.50 di domani, domenica 16 novembre 2025, per lavori di manutenzione straordinaria la circolazione ferroviaria sulla linea Trento – Bassano sarà sospesa anche tra le stazioni di Borgo Valsugana Est e Bassano del Grappa, oltre che nella tratta tra Trento e Borgo Valsugana Est, interrotta dallo scorso 22 febbraio. I treni sono cancellati e sostituiti con bus. Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori.

Orari Valsugana 16-nov-25 – Scarica il file (File application/pdf 194,74 kB)

