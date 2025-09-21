A lanciare l’allarme è stata la compagna che lo ha perso di vista, allertando il 112

Le ricerche di Giacomo Zamparo, 43enne originario di Gorizia ma residente ad Ala, sono scattate intorno alle 11 di domenica 21 settembre. Si era lanciato dalla cima del monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana

NordEst – E’ stato ritrovato senza vita il base jumper quarantenne, sparito domenica mattina, dopo un lancio dai monti sopra Ospedaletto in Valsugana. Le ricerche sono state affidate dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza e hanno dato un tragico esito nel pomeriggio, quando il corpo dell’uomo è stato rinvenuto. A dare l’allarme la compagna dell’uomo. La coppia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in camper.

Le ricerche

L’uomo era salito assieme alla compagna, che lo ha accompagnato fino a 300 metri dal decollo. L’uomo sarebbe dovuto atterrare ad Ospedaletto. Quando la compagna alla piazzola non lo ha visto arrivare ha lanciato l’allarme. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.45. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni soccorritori della Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si portavano in piazzola ad Ospedaletto e Borgo Valsugana. Altri operatori della stazione del Tesino sono saliti via terra da Cinte Tesino verso il punto di decollo.

Il sorvolo con l’elicottero ha tuttavia dato esito negativo. Le ricerche sono proseguite con l’elicottero dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza nel pomeriggio. Sono stati coinvolti il gruppo ricerche e il gruppo cinofilo del soccorso alpino. Infine, intorno alle 15.15, l’elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato il corpo dell’uomo. Constato il decesso, ottenuto il nullaosta dalle autorità, la salma è stata rimossa e trasferita ad Ospedaletto.