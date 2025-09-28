Il cacciatore di 37 anni di Covelo, è caduto in una cengia durante una battuta di caccia in Valle dei Laghi

Si tratta di un cacciatore precipitato in una cengia a Covelo. Sul posto i tecnici e l’elicottero del Soccorso Alpino

Terlago (Trento) – Un giovane di 37 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di domenica, mentre era impegnato in una battuta di caccia, assieme ad altri due amici, nei pressi del sentiero 610 che da Covelo di Terlago sale verso il Passo di San Giacomo, fra la Cima Canfedin e il Monte Gazza. Divisisi per recuperare una preda, gli altri due cacciatori non erano più riusciti a mettersi in contatto con l’amico. Dopo un’ora di ricerche, lo hanno individuato lungo un canale roccioso, dov’era probabilmente ruzzolato, complice il terreno bagnato, per alcune centinaia di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata dunque poco dopo le 11, da parte dei due cacciatori.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre un’operatore della Stazione di Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e altri due della Stazione di Molveno si mettevano a disposizione nelle rispettive piazzole. Verricellato sul posto insieme al tecnico di elisoccorso, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione della salma, il corpo dell’uomo – ricomposto ed imbarcato sull’elicottero grazie all’aiuto dei due soccorritori della Stazione di Molveno, prelevati nel frattempo dal velivolo e portati in quota – è stato elitrasportato al campo sportivo di Terlago, alla presenza dei Carabinieri di Vallelaghi e dei Vigili del Fuoco Volontari.

In breve

Schianto in galleria a Riva del Garda, due motociclisti feriti e Gardesana bloccata. Grave incidente nel pomeriggio di domenica 28 settembre, sulla Gardesana Occidentale, in direzione di Limone. Trasferiti al Santa Chiara una quarantenne in elicottero e un uomo, meno grave, in ambulanza.

Esce di strada alle Marocche di Dro, centauro sessantenne all’ospedale. Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Rovereto in codice rosso: avrebbe riportato diversi traumi.