Valle del Vanoi, intervento notturno a Malga Fossernica di Dentro per un escursionista colto da malore

Si è concluso poco dopo le 3.30 di stamane un intervento di soccorso per un giovane colto da malore a Malga Fossernica di Dentro (comune di Canal San Bovo)

Caoria (Trento) – Nel pomeriggio di domenica, una compagnia di escursionisti provenienti da Reggio Emilia si era recata alla malga con l’intento di pernottarvi per poi ridiscendere nella mattinata odierna. Poco dopo la mezzanotte, tuttavia, il giovane ventitreenne, residente a Carpi, ha accusato un malessere e gli amici hanno immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 800 112 000.

Sul posto si sono portati tre operatori della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che hanno raggiunto la malga con quad e taboga. Dopo un’opportuna valutazione sanitaria, si è optato per il trasporto del giovane fino al rifugio Refavaie, sempre in quad, dove è stato preso in carico dall’autoambulanza.

In breve

Dopo gli interventi dei giorni scorsi, l’elicottero è arrivato nuovamente a San Martino di Castrozza nella giornata di domenica. L’emergenza è scattata dopo le 13, per una brutta caduta in pista nella zona dell’Alpe Tognola. Dopo i primi soccorsi, il paziente è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per le cure del caso.