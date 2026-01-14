Valdobbiadene, esplode ordigno bellico, morto un collezionista nel Trevigiano

La tragedia nel primo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, a Valdobbiadene. a Guia di Valdobbiadene. L’uomo stava maneggiando l’ordigno bellico risalente alla prima guerra mondiale nel suo ricovero attrezzi quando è avvenuta l’esplosione. Sul posto, intervento anche gli artificieri

NordEst – La tragedia, è avvenuta verso le 14 di mercoledì. L’uomo stava maneggiando l’artefatto che deteneva illegalmente nel suo ricovero attrezzi quando è esploso all’improvviso. Il 56enne del posto, Attilio Frare, noto collezionista di reperti bellici, è stato ucciso dall’esplosione di un ordigno austriaco risalente al primo conflitto mondiale, che stava maneggiando all’interno del suo ricovero attrezzi a Guia di Valdobbiadene Secondo i riscontri dei carabinieri intervenuti sul posto, si tratterebbe di un oggetto risalente alla Prima guerra mondiale. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri al fine di scongiurare altre deflagrazioni. L’uomo, faceva parte dell’associazione “Valdostorica Odv”.