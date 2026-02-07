Soccorsi mobilitati verso le 12.30 di sabato per una emergenza valanga in zona Forte Buso a Predazzo in Trentino

Predazzo (Trento) – Due elicotteri con cinofilo in azione in zona Forte Buso (Predazzo) per una valanga. Ci sarebbero persone coinvolte. Soccorsi in azione sul posto con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Dalle prime informazioni sembra che quattro persone siano rimaste coinvolte e travolte dalla massa di neve.