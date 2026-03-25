Tragica valanga in Alto Adige: sale a 4 il numero delle vittime

L’uomo era ricoverato a Bolzano: sono 4 le vittime complessive

Bolzano – A quattro giorni dalla valanga che in val Ridanna (Alto Adige) aveva travolto 25 escursionisti è salito a quattro il numero delle vittime. All’ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato sabato in gravissime condizioni, è morto oggi il 44enne austriaco recuperato sotto la neve. Sul posto erano deceduti gli altoatesini Martin Parigger e Alexander Frötscher, mentre domenica a Innsbruck era morta la 26enne bresciana Laura Santino.