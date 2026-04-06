Valanga in Val di Vizze, grave 37enne vicentino. A Braies due ragazzi cadono nel lago

Pasqua con diversi soccorsi in montagna in Alto Adige

I soccorsi in valanga e sotto il lago di Braies ghiaciato (GdF / Soccorso alpino)

NordEst – Una valanga di grandi dimensioni si è staccata da Cima Grava, in Val di Vizze travolgendo uno scialpinista. L’allarme è stato lanciato da un uomo della zona che, verso le 11, ha assistito a distacco e investimento. Sono subito decollati l’elicottero Pelikan 2 e quello dell’Aiut Alpin Dolomites e sotto Cima Grava, la squadra del Pelikan ha individuato rapidamente lo scialpinista, trascinato per circa 800 metri: determinante il dispositivo di ricerca in valanga (ARVA). L’uomo, un 37enne della provincia di Vicenza, giaceva sotto circa un metro e mezzo di neve. È stato liberato e rianimato. Il Pelikan l’ha quindi trasportato all’ospedale di Bolzano. È in pericolo di vita. Il soccorso alpino parla di una valanga gigantesca: larga circa 300 metri e lunga 900 metri, con un fronte di 2,5 metri. Sono intervenuti anche il soccorso alpino di Colle Isarco/Fleres e il soccorso alpino della Guardia di finanza.

Ragazzini cadono in acqua al lago di Braies

Nel primo pomeriggio del giorno di Pasqua due minorenni, fratello e sorella, cittadini italiani di origine pakistana, si sono avventurati sul ghiaccio del lago di Braies, facendoli preicpitare nelle acque gelide. Per salvarli sono intervenuti il padre e altre due persone presenti, che però a loro volta sono finiti in acqua. Alla fine, grazie all’aiuto di altre persone, sono stati tutti tratti a riva. Sono intervenuti tempestivamente il Soccorso alpino dell’Alta Pusteria e la Croce Bianca, che hanno condotto i due giovani all’ospedale di San Candido per una lieve ipotermia. Si teme ora che queste siano le avvisaglie di quanto successe quattro anni fa, quando un gran numero di persone finì nelle acque del lago con una dinamica simile. Simon Feichter, a nome del Soccorso Alpino dell’Alta Pusteria, raccomanda di non avventurarsi sul ghiaccio: i notevoi sbalzi di temperatura di questa stagione lo rendono instabile