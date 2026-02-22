Due persone coinvolte nel distacco sono state estratte dalla massa di neve

L’emergenza è scattata poco prima delle 10 di domenica mattina, sul posto anche l’unità cinofila

NordEst – Soccorso alpino, elicottero e sanitari mobilitati domenica mattina in zona passo San Pellegrino per una valanga che si è staccata non lontano dalle piste da sci. Due sono le persone estratte con varie ferite dalla massa nevosa. Hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati all’ospedale di Cavalese. Il rischio valanghe in quasi tutta la regione è marcato.