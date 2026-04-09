Valanga mercoledì mattina fra Veneto e Trentino, verso le 11 senza coinvolti

Attorno alle 11 mercoledì 8 aprile, uno sciatore ha segnalato alla Centrale del Suem 118 una grande valanga staccatasi lungo il versante est del Monte Mulaz, in territorio di Falcade (Belluno), a breve distanza dal confine con il Trentino

Le immagini del soccorso alpino (ph Suem)

NordEst – Dopo la chiamata di emergenza, è scattato l’intervento di soccorso: un elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha trasportato sul posto un’unità cinofila specializzata in valanghe, insieme a un tecnico di elisoccorso e al conduttore con il cane. Dopo uno sorvolo della zona interessata e una ricerca a terra con strumentazione Artva e Recco, alle 13.30 è stata esclusa la presenza di persone coinvolte.

Nonostante il rischio di ulteriori distacchi, le operazioni si sono concluse senza riscontrare segnali di coinvolgimento di persone. Il Soccorso alpino della Val Biois e la Guardia di Finanza hanno collaborato alle ricerche, mentre una squadra si è recata ai parcheggi di partenza dei sentieri per verificare l’eventuale presenza di veicoli riconducibili a escursionisti.