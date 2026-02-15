Valanga a Malga Sorgazza kn zona Tesino, a San Martino di Castrozza snowboarder ferito
Soccorsi in azione per due emergenze sanitarie prima delle 11 di domenica mattina
In aggiornamento
Primiero/Tesino (Trento) – L’emergenza valanga a malga Sorgazza in Tesino, è scattata verso le 11 del mattino. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un gruppo di 5 scialpnisti, con una persona travolta dalla massa di neve. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi della zona con il supporto dell’elicottero.
Elisoccorso mobilitato anche a San Martino di Castrozza per uno snowboarder ferito durante una discesa. Avrebbe riportato diversi traumi in seguito ad una caduta molto violenta. Diverse altre cadute in pista con traumi meno gravi sulle nevi di San Martino di Castrozza.