Tragedia Giustino: Matilda Ferrari muore investita da un mezzo pesante

La giovane era una promessa del pattinaggio. Comunità in lutto per il tragico incidente. Accertamenti in corso. Nei giorni scorsi una nota pattinatrice altoatesina ha perso la vita in Austria, investita da un camion

I soccorsi in azione e in copertina il sorriso di Matilda ferrari (ph Sporting Pinzolo)

Trento – La vittima è una studentessa di 15 anni, Matilda Ferrari Ha perso la vita lunedì mattina a Giustino, in Val Rendena, a causa di un tragico investimento. L’episodio è avvenuto poco dopo le 7: la ragazza stava attendendo l’autobus per recarsi a scuola, quando un mezzo pesante l’ha travolta, per cause in corso di accertamento da parte della polizia e dei carabinieri.

L’incidente è avvenuto lungo viale Dolomiti, la strada principale che attraversa il paese: dalle prime informazioni la ragazza stava attraversando la strada sulle strisce per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola, il don Guetti a Tione. Probabilmente il bus stava arrivando e lei era di fretta: è stata travolta da un camion che passava con il verde e non ha fatto in tempo a frenare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno subito avviato i soccorsi con il supporto dell’elicottero arrivato da Trento. I carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto. La ragazza era molto conosciuta in val Rendena: atleta della Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, era una promettente pattinatrice su ghiaccio. L’intera comunità è in lutto per la tragedia che ha sconvolto l’intero paese.

Il ricordo

La scuola Don Guetti di Tione esprime grande cordoglio e sta fornendo supporto psicologico ai compagni. Con una triste e sconcertante analogia con Julia Maria Geiser (l’altoatesina morta a Salisburgo travolta da un camion), anche Matilda Ferrari era una giovane promessa del pattinaggio su ghiaccio. Sui social anche i compagni del mondo dello sport la ricorda con grande dolore.